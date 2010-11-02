Что случилось?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:19
Кешбечные карты!
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:31
Не випускались кошти після повернення депо. Потім усе вдалось
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, ingtrans, Stringer і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|