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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лип, 2020 15:19
хуторянка написав:
:roll:
Что случилось?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 20 лип, 2020 15:31
omb написав: хуторянка написав:
:roll:
Что случилось?
Не випускались кошти після повернення депо. Потім усе вдалось
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Пон 20 лип, 2020 22:43
А что случилось с приложением? Все депозиты исчезли...
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ishvara
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Додано: Пон 20 лип, 2020 23:17
ishvara написав:
А что случилось с приложением? Все депозиты исчезли...
Мобильным? У меня всё на месте.
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Adast
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Додано: Пон 20 лип, 2020 23:20
Adast написав: ishvara написав:
А что случилось с приложением? Все депозиты исчезли...
Мобильным? У меня всё на месте.
Появились ))
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ishvara
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