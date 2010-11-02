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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4171417241734174

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:19

  хуторянка написав::roll:

Что случилось?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1694
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 15:31

  omb написав:
  хуторянка написав::roll:

Что случилось?
Не випускались кошти після повернення депо. Потім усе вдалось
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 358
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 22:43

А что случилось с приложением? Все депозиты исчезли...
ishvara
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 09.12.12
Подякував: 254 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:17

  ishvara написав:А что случилось с приложением? Все депозиты исчезли...

Мобильным? У меня всё на месте.
Adast
 
Повідомлень: 92
З нами з: 04.06.20
Подякував: 35 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 23:20

  Adast написав:
  ishvara написав:А что случилось с приложением? Все депозиты исчезли...

Мобильным? У меня всё на месте.

Появились ))
ishvara
 
Повідомлень: 1543
З нами з: 09.12.12
Подякував: 254 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 4171417241734174
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