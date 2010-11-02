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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:52
Иезуитство
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:18
clientage написав:
Если более 15К, то 8
% на всю сумму остатка
9
Alien написав:
ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише 8
%
(девять) процентов!
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