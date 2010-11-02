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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4172417341744175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Иезуитство
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:18

  clientage написав:Если более 15К, то 8% на всю сумму остатка

  Alien написав:ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише 8%

9 (девять) процентов!
Vorlon
 
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