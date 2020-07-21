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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Иезуитство
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:18
Додано: Вів 21 лип, 2020 19:30
Согласен, п.8
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:03
можливо варто завести ККК, там 12% від 100 грн?..
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 лип, 2020 21:57
13% на остаток по БвК Голд это верно?
Додано: Вів 21 лип, 2020 22:54
Нет, там 9 %.
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