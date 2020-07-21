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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:52
Иезуитство
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Алексей77
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:18
clientage написав:
Если более 15К, то 8
% на всю сумму остатка
9
Alien написав:
ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише 8
%
(девять) процентов!
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Vorlon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:30
Vorlon написав: clientage написав:
Если более 15К, то 8
% на всю сумму остатка
9
Alien написав:
ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише 8
%
(девять) процентов!
Согласен, п.8https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 21 лип, 2020 20:03
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greenozon
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:57
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:54
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:06
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omb
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:12
omb
ИМХО старые кредитки Форварда изжили себя...
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Vorlon
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