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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4172417341744175

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 18:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Иезуитство
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:18

  clientage написав:Если более 15К, то 8% на всю сумму остатка

  Alien написав:ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише 8%

9 (девять) процентов!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 19:30

  Vorlon написав:
  clientage написав:Если более 15К, то 8% на всю сумму остатка

  Alien написав:ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише 8%

9 (девять) процентов!

Согласен, п.8
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 20:03

можливо варто завести ККК, там 12% від 100 грн?..

https://www.forward-bank.com/cards/koko ... f_koko.pdf
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 21:57

13% на остаток по БвК Голд это верно?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... VKInic.pdf
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 21 лип, 2020 22:54

  novichok написав:13% на остаток по БвК Голд это верно?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... VKInic.pdf

Нет, там 9 %.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:06

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omb
 
Повідомлень: 1697
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:12

omb
ИМХО старые кредитки Форварда изжили себя...
Vorlon
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 882 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 09:48

  omb написав:Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості Ваших покупок!

Пропозиції на період Акції з 20.07.2020 по 31.08.2020 року:

- Техніка та електроніка;

- Одяг та взуття;

- Книги та канцелярія.

Участники получат сообщение

Це по яких картах можливо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1710 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 10:33

Квесторе_поверніться ну в условиях почитайте, но если нет личного оповещения, то не участвуешь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1697
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
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