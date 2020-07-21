Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лип, 2020 18:52
Иезуитство
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Алексей77
Повідомлень: 1540
З нами з: 04.12.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 30 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:18
clientage написав:
Если более 15К, то
8
% на всю сумму остатка
Alien написав:
ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише
8
%
9
(девять) процентов!
Vorlon
Повідомлень: 8592
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 882 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 19:30
Vorlon написав: clientage написав:
Если более 15К, то
8
% на всю сумму остатка
Alien написав:
ні - як тілько сума стане 15000,01 грн., то на УСЮ суму буде нараховуватись лише
8
%
9
(девять) процентов!
Согласен, п.8
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31973
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 3724 раз.
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2
Додано: Вів 21 лип, 2020 20:03
greenozon
Повідомлень: 9041
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 588 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 21:57
novichok
Повідомлень: 2152
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 179 раз.
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Додано: Вів 21 лип, 2020 22:54
Bosstone
Повідомлень: 1572
З нами з: 21.04.10
Подякував: 616 раз.
Подякували: 174 раз.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:06
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Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості Ваших покупок! Пропозиції на період Акції з 20.07.2020 по 31.08.2020 року: - Техніка та електроніка; - Одяг та взуття; - Книги та канцелярія. Участники получат сообщение
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omb
Повідомлень: 1697
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 118 раз.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:12
omb ИМХО старые кредитки Форварда изжили себя...
Vorlon
Повідомлень: 8592
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 882 раз.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 09:48
omb написав:
Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок Ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості Ваших покупок!
Пропозиції на період Акції з 20.07.2020 по 31.08.2020 року:
- Техніка та електроніка;
- Одяг та взуття;
- Книги та канцелярія.
Участники получат сообщение
Це по яких картах можливо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34147
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1710 раз.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 10:33
Квесторе_поверніться ну в условиях почитайте, но если нет личного оповещения, то не участвуешь
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1697
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 118 раз.
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