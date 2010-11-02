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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:19
На какую сумму необходимо сделать первую пркупку по дебетной КоКо, чтобы начислили бонус?
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anikola13
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:26
anikola13 написав:
На какую сумму необходимо сделать первую пркупку по дебетной КоКо, чтобы начислили бонус?
Я поповнювал мобiльний на 5 грн. - кешбек був. По дебетцi здається немає спецiального лiмiту - тут важливо щоб просто була активнiсть по рахунку i буде реферальний кешбек. То по кредитцi додатковий бонус в 100 грн. брутто за першу безготiвкову покупку вiд 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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