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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:19
На какую сумму необходимо сделать первую пркупку по дебетной КоКо, чтобы начислили бонус?
Додано: Сер 22 лип, 2020 16:26
Я поповнювал мобiльний на 5 грн. - кешбек був. По дебетцi здається немає спецiального лiмiту - тут важливо щоб просто була активнiсть по рахунку i буде реферальний кешбек. То по кредитцi додатковий бонус в 100 грн. брутто за першу безготiвкову покупку вiд 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
Подскажите, внутренний финмон будет свирепствовать, если оплатить договор купли продажи через онлайн банкинг на сумму около 350к грн?
.......
Додано: Сер 22 лип, 2020 17:12
Boundless вам тут точно никто не сможет дать ответ на ваш вопрос. От слова совсем. Потому как все зависит от того что именно о вас знает банк вообще и финмон в частности: что вы писали в анкете о своих источниках доходов и их размерах, какие у вас по картах обороты и что это за операции, как заводились (или скорее всего только будут заводится) эти самые 350к, какое назначение операции и на кого она будет адресована - в общем нюансов масса. Такова сейчас особенность финмона - кому-то и 400к без проблем пропустят, а другому и по 100к м.б. вопросы.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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