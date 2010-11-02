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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4173417441754176

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:19

На какую сумму необходимо сделать первую поупку по дебетной КоКо, чтобы начислили бонус?
Востаннє редагувалось anikola13 в Сер 22 лип, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 16:26

  anikola13 написав:На какую сумму необходимо сделать первую пркупку по дебетной КоКо, чтобы начислили бонус?

Я поповнювал мобiльний на 5 грн. - кешбек був. По дебетцi здається немає спецiального лiмiту - тут важливо щоб просто була активнiсть по рахунку i буде реферальний кешбек. То по кредитцi додатковий бонус в 100 грн. брутто за першу безготiвкову покупку вiд 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите, внутренний финмон будет свирепствовать, если оплатить договор купли продажи через онлайн банкинг на сумму около 350к грн?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лип, 2020 17:12

Boundless вам тут точно никто не сможет дать ответ на ваш вопрос. От слова совсем. Потому как все зависит от того что именно о вас знает банк вообще и финмон в частности: что вы писали в анкете о своих источниках доходов и их размерах, какие у вас по картах обороты и что это за операции, как заводились (или скорее всего только будут заводится) эти самые 350к, какое назначение операции и на кого она будет адресована - в общем нюансов масса. Такова сейчас особенность финмона - кому-то и 400к без проблем пропустят, а другому и по 100к м.б. вопросы.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:10

А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?
In HODL we trust
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:14

  Tegularius написав:А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?

Ну вот - правильно заданный вопрос уже содержит ответ ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:20

  Vorlon написав:
  Tegularius написав:А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?

Ну вот - правильно заданный вопрос уже содержит ответ ;)

Понятно. Дурдом какой-то. Ну ладно.
А если я сразу же после покупки, или на следующий день закину вклад обратно (чтобы не терять 12%) - кэшбек зачтется?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 08:47

  Tegularius написав:
  Vorlon написав:
  Tegularius написав:А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?

Ну вот - правильно заданный вопрос уже содержит ответ ;)

Понятно. Дурдом какой-то. Ну ладно.
А если я сразу же после покупки, или на следующий день закину вклад обратно (чтобы не терять 12%) - кэшбек зачтется?

если после проводки покупок по счету - да
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:05

Tegularius кстати перед перебросом еще надо убедиться, что повышенный кешбек больше потери % от переброшенных денег, потому что на маленькой покупке выгодней получить меньший кешбек
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 09:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Які ліміти на зняття в касі з поточного для депозиту?
Zochan
 
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