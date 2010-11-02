Додано: Сер 22 лип, 2020 17:12

Boundless вам тут точно никто не сможет дать ответ на ваш вопрос. От слова совсем. Потому как все зависит от того что именно о вас знает банк вообще и финмон в частности: что вы писали в анкете о своих источниках доходов и их размерах, какие у вас по картах обороты и что это за операции, как заводились (или скорее всего только будут заводится) эти самые 350к, какое назначение операции и на кого она будет адресована - в общем нюансов масса. Такова сейчас особенность финмона - кому-то и 400к без проблем пропустят, а другому и по 100к м.б. вопросы.