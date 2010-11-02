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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:19
На какую сумму необходимо сделать первую поупку по дебетной КоКо, чтобы начислили бонус?
Востаннє редагувалось anikola13
в Сер 22 лип, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лип, 2020 16:26
anikola13 написав:
На какую сумму необходимо сделать первую пркупку по дебетной КоКо, чтобы начислили бонус?
Я поповнювал мобiльний на 5 грн. - кешбек був. По дебетцi здається немає спецiального лiмiту - тут важливо щоб просто була активнiсть по рахунку i буде реферальний кешбек. То по кредитцi додатковий бонус в 100 грн. брутто за першу безготiвкову покупку вiд 100 грн.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:02
Подскажите, внутренний финмон будет свирепствовать, если оплатить договор купли продажи через онлайн банкинг на сумму около 350к грн?
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Додано: Сер 22 лип, 2020 17:12
Boundless вам тут точно никто не сможет дать ответ на ваш вопрос. От слова совсем. Потому как все зависит от того что именно о вас знает банк вообще и финмон в частности: что вы писали в анкете о своих источниках доходов и их размерах, какие у вас по картах обороты и что это за операции, как заводились (или скорее всего только будут заводится) эти самые 350к, какое назначение операции и на кого она будет адресована - в общем нюансов масса. Такова сейчас особенность финмона - кому-то и 400к без проблем пропустят, а другому и по 100к м.б. вопросы.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:10
А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:14
Tegularius написав:
А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?
Ну вот - правильно заданный вопрос уже содержит ответ
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Vorlon
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:20
Vorlon написав: Tegularius написав:
А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?
Ну вот - правильно заданный вопрос уже содержит ответ
Понятно. Дурдом какой-то. Ну ладно.
А если я сразу же после покупки, или на следующий день закину вклад обратно (чтобы не терять 12%) - кэшбек зачтется?
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Додано: Чет 23 лип, 2020 08:47
Tegularius написав: Vorlon написав: Tegularius написав:
А кэшбек по коко-кредит - только по рассчетам кредитными средствами?
Если я использую ее в качестве сберегательной под 12% (на дебетной свыше 15 тыс. держать невыгодно) и хочу например в июле закупиться одеждой получив 8% кещбека - то, получается, надо перед этим все средства с карты вывести, а после покупки - обратно завести?
Ну вот - правильно заданный вопрос уже содержит ответ
Понятно. Дурдом какой-то. Ну ладно.
А если я сразу же после покупки, или на следующий день закину вклад обратно (чтобы не терять 12%) - кэшбек зачтется?
если после проводки покупок по счету - да
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Додано: Чет 23 лип, 2020 09:05
Tegularius кстати перед перебросом еще надо убедиться, что повышенный кешбек больше потери % от переброшенных денег, потому что на маленькой покупке выгодней получить меньший кешбек
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Чет 23 лип, 2020 09:42
Які ліміти на зняття в касі з поточного для депозиту?
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Zochan
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