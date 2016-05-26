Сума депозиту з вiдсотками
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лип, 2020 10:01
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:34
Бачу максимальну ставку 12,5%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:18
Квесторе_поверніться на 0.5 выше, чем на кредитке, интересно что дальше будут делать
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:29
По агітці ріст депопортфеля і кредопортфеля затормозився.
Цікаво який відємний фінансовий результат намалювали за 2 квартал.
Погружаємся в кризові явища.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:30
omb
проте кредитна карта із її використанням як депозитний вільнодоступний рахунок швидше виняток використання ніж правило
я власне подумую про такий кейс )
буде аналого "Депозитки", яку наче вже не продовжують
чи продовжують, колеги?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:34
greenozon
Было сообщение на ветке месяц-два назад, что перевыпустили кому-то...
Моей карте ещё год жить.
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 24 лип, 2020 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:34
Продовжують без проблем. Тільки пластик у відділенні дійсний до кінця 2020. В мене на руках до 09.2020, то вирішив зачекати, може свіжіший підвезуть.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:44
А коли перестали нові депозитки в відділеннях Фарса видавати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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