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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41754176417741784179>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Чет 23 лип, 2020 10:01

  Zochan написав:Які ліміти на зняття в касі з поточного для депозиту?

Сума депозиту з вiдсотками
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 06:34

https://www.forward-bank.com/press-cent ... avok-depo/
Бачу максимальну ставку 12,5%. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34164
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:18

Квесторе_поверніться на 0.5 выше, чем на кредитке, интересно что дальше будут делать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:29

  omb написав:Квесторе_поверніться на 0.5 выше, чем на кредитке, интересно что дальше будут делать

По агітці ріст депопортфеля і кредопортфеля затормозився.
Цікаво який відємний фінансовий результат намалювали за 2 квартал.
Погружаємся в кризові явища.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:30

omb
проте кредитна карта із її використанням як депозитний вільнодоступний рахунок швидше виняток використання ніж правило

я власне подумую про такий кейс )
буде аналого "Депозитки", яку наче вже не продовжують
чи продовжують, колеги?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:34

greenozon
Было сообщение на ветке месяц-два назад, что перевыпустили кому-то...
Моей карте ещё год жить.
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 24 лип, 2020 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:34

  greenozon написав:omb
проте кредитна карта із її використанням як депозитний вільнодоступний рахунок швидше виняток використання ніж правило

я власне подумую про такий кейс )
буде аналого "Депозитки", яку наче вже не продовжують
чи продовжують, колеги?

Продовжують без проблем. Тільки пластик у відділенні дійсний до кінця 2020. В мене на руках до 09.2020, то вирішив зачекати, може свіжіший підвезуть.
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:36

unlock
Ничего себе - ещё год назад выдавали до 07/21...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:44

  Vorlon написав:unlock
Ничего себе - ещё год назад выдавали до 07/21...

А коли перестали нові депозитки в відділеннях Фарса видавати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:46

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Кажется в прошлом августе или сентябре.
Vorlon
 
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