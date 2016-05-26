greenozon написав:omb проте кредитна карта із її використанням як депозитний вільнодоступний рахунок швидше виняток використання ніж правило
я власне подумую про такий кейс ) буде аналого "Депозитки", яку наче вже не продовжують чи продовжують, колеги?
Зручно у сiм'ï мати пару кредиток, oдну з яких використовуватидля зберiгання коштiв, а iншу для пuдвищеного кешбеку. Протягом мiсяця ïх цiльове призначення можна помiняти на протилежне (наприклад при вичерпаннi лiмiту кешбеку по однiй з карток). Звичайно при цьому вигiдно використовувати телефони з NFC
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Інформуємо Вас, що з 24.07.2020 р. набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні, що оформлюються або пролонгуються з 24.07.2020 р.
Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту: на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних, на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних, на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних, на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.
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