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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4176417741784179>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 10:52

  greenozon написав:omb
проте кредитна карта із її використанням як депозитний вільнодоступний рахунок швидше виняток використання ніж правило

я власне подумую про такий кейс )
буде аналого "Депозитки", яку наче вже не продовжують
чи продовжують, колеги?

Зручно у сiм'ï мати пару кредиток, oдну з яких використовуватидля зберiгання коштiв, а iншу для пuдвищеного кешбеку. Протягом мiсяця ïх цiльове призначення можна помiняти на протилежне (наприклад при вичерпаннi лiмiту кешбеку по однiй з карток). Звичайно при цьому вигiдно використовувати телефони з NFC
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 381
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:07

  Vorlon написав:Квесторе_поверніться
Кажется в прошлом августе или сентябре.


В сентябре, как запустили КОКО.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:09

jay2004
Ну КоКо позже запустили - в октябре кажется...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:12

https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/forward
Тут малюють 11.5%.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34164
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:28

  Vorlon написав:jay2004
Ну КоКо позже запустили - в октябре кажется...


24 сентября.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:32

  Квесторе_поверніться написав:https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/forward
Тут малюють 11.5%.


Зображення
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:41

Jay2004, а де є більше 12,5%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34164
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Інформуємо Вас, що з 24.07.2020 р. набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні, що оформлюються або пролонгуються з 24.07.2020 р.

Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:
на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних,
на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.

P.S. Фарсику потрібні "короткі" гроші. Намальовуються розриви ліквідності.
Востаннє редагувалось jay2004 в П'ят 24 лип, 2020 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:44

  Квесторе_поверніться написав:Jay2004, а де є більше 12,5%?


Банк Січ - 13,5% (рік) без поповнення. Виплата відсотків - зразу!

Мегабанк - 13%(рік). Щомісячна виплата %.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:49

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Jay2004, а де є більше 12,5%?


Банк Січ - 13,5% (рік) без поповнення. Виплата відсотків - зразу!

Мегабанк - 13%(рік). Щомісячна виплата %.

В січовиків знайшов https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... a-sayt.pdf
В Мега немає. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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