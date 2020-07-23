Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:50
jay2004 написав:
Намальовуються розриви ліквідності.
Це дуже голослівно...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:03
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав: Jay2004
, а де є більше 12,5%?
Банк Січ - 13,5% (рік) без поповнення. Виплата відсотків - зразу!
Мегабанк - 13%(рік). Щомісячна виплата %.
В січовиків знайшов
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... a-sayt.pdf
В Мега немає.
Депозит "Срочный без права пополнения"
10-12 мес. (305 дн., 335 дн., 360 дн.)
12.00% + 1 % за оформлення карти ТУДУ (можете скористатися моєю рефералкою). Всього - 13%.
Отримай бонус при оформленні карток: MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8 А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:30
Квесторе_поверніться написав:
https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/forward
Тут малюють 11.5%.
Это в отделениях.
Если открывать в ИБ, то 12,5%
Депозит «Онлайн*»
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:39
Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження. Фарс 12,5% -онлайн Конячники 13,35%. Це все на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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