Це дуже голослівно...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:03
Депозит "Срочный без права пополнения"
10-12 мес. (305 дн., 335 дн., 360 дн.)
12.00% + 1 % за оформлення карти ТУДУ (можете скористатися моєю рефералкою). Всього - 13%.
Отримай бонус при оформленні карток:
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:30
Это в отделениях.
Если открывать в ИБ, то 12,5%
Депозит «Онлайн*»
Жадность и Отвага!
Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:39
Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження.
Фарс 12,5% -онлайн
Конячники 13,35%.
Це все на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:45
Возврат депозита на карту происходит в день окончания депозита или на след.рабочий?
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