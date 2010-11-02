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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4176417741784179

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 11:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  jay2004 написав:Намальовуються розриви ліквідності.

Це дуже голослівно...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 12:03

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Jay2004, а де є більше 12,5%?


Банк Січ - 13,5% (рік) без поповнення. Виплата відсотків - зразу!

Мегабанк - 13%(рік). Щомісячна виплата %.

В січовиків знайшов https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... a-sayt.pdf
В Мега немає. :(


Депозит "Срочный без права пополнения"
10-12 мес. (305 дн., 335 дн., 360 дн.)
12.00% + 1 % за оформлення карти ТУДУ (можете скористатися моєю рефералкою). Всього - 13%.
Отримай бонус при оформленні карток:
    MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/Pd4T
    monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
    Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http//lx4.me/c/eCWrB1g8
    А-банк (+50 грн): https://a-bank.com.ua/t?a=4VAK49KTFNYO
    Мінфін "Бонус до депозиту" (+50 грн): H6EIAVL
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:30

  Квесторе_поверніться написав:https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/forward
Тут малюють 11.5%.

Это в отделениях.
Если открывать в ИБ, то 12,5%
Депозит «Онлайн*»
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 14:39

Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження.
Фарс 12,5% -онлайн
Конячники 13,35%.
Це все на рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 15:45

Возврат депозита на карту происходит в день окончания депозита или на след.рабочий?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

В приложении пишет что депозитов нет? Где они делись?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 22:59

  andreyiskra написав:В приложении пишет что депозитов нет? Где они делись?

Аналогично. Опер.день закрывают. Думаю после полуночи появятся.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 03:57

Квесторе_поверніться Конячники - это кто?
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