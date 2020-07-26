Саме так...комерційні інвестори з сонячного Закарпаття. Обскакали Фарс по річному депо 12,5% проти 13,35%. Плюс умови поповнення...кращі ніж в Фарса. Ось тільки тітка криза конячників може підкосити...але будем надіятись шо пронесе. Ну і для Фарса криза це серйозне випробування. Таріко в Московії зірок з неба не хватає...чи зможе підставити плече? Але також будем надіятись.
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Квесторе_поверніться написав:Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять. Мега -13% за Туду карту в навантаження. Фарс 12,5% -онлайн Конячники 13,35%. Це все на рік.
Ви серйозно розглядаєте гривневі депозити під такі ставки із такими ризиками?
Від курсових ризиків нікуди не втікнути якщо депо нерозривні і в грн. А Фонду для горнила світової кризи не жаль.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.