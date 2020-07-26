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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4177417841794180

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:50

  guntherhouse777 написав:
  Avril_ks написав:Квесторе_поверніться Конячники - это кто?

КИБ
КОМІНВЕСТБАНК

Саме так...комерційні інвестори з сонячного Закарпаття. :)
Обскакали Фарс по річному депо 12,5% проти 13,35%.
Плюс умови поповнення...кращі ніж в Фарса.
Ось тільки тітка криза конячників може підкосити...але будем надіятись шо пронесе.
Ну і для Фарса криза це серйозне випробування.
Таріко в Московії зірок з неба не хватає...чи зможе підставити плече?
Але також будем надіятись.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 25 лип, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:55

  Bosstone написав:Вопрос по календарю кешбека, если в смс только категория "книги", то по категориям "техника" и "одежда" кешбека не начислят?

только в той категории что указано в смс приглашении
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:44

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите пожалуйста акция Календар Cash-back

Для всех, или только кому смс пришла?
И с акцией Кльована вигода для КОКО КАРД они суммируются или нет?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:52

  anis написав:Подскажите пожалуйста акция Календар Cash-back

Для всех, или только кому смс пришла?
И с акцией Кльована вигода для КОКО КАРД они суммируются или нет?

Як вони можуть сумуватись якщо це рiзнi кешбек програми для рiзних карток? До КоКо-кард Календар кешбек не має нiякого вiдношення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 378
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 15:32

Alien ну че, если категории совпадут, то наверное и суммируется по итогу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1709
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 16:23

omb
А как они могут совпасть, если кредитка в банке может быть только одна?
Разве что для старой кредитки и новой дебетки...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:12

  Квесторе_поверніться написав:Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження.
Фарс 12,5% -онлайн
Конячники 13,35%.
Це все на рік.


Ви серйозно розглядаєте гривневі депозити під такі ставки із такими ризиками? :shock:
V2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:03

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження.
Фарс 12,5% -онлайн
Конячники 13,35%.
Це все на рік.


Ви серйозно розглядаєте гривневі депозити під такі ставки із такими ризиками? :shock:

Від курсових ризиків нікуди не втікнути якщо депо нерозривні і в грн.
А Фонду для горнила світової кризи не жаль. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34192
З нами з: 22.11.13
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Подякували: 1714 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:07

Квесторе_поверніться правильно, надо поддержать экономику :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1709
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
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