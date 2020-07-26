Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:50
guntherhouse777 написав: Avril_ks написав: Квесторе_поверніться
Конячники - это кто?
КИБ
КОМІНВЕСТБАНК
Саме так...комерційні інвестори з сонячного Закарпаття.
Обскакали Фарс по річному депо 12,5% проти 13,35%.
Плюс умови поповнення...кращі ніж в Фарса.
Ось тільки тітка криза конячників може підкосити...але будем надіятись шо пронесе.
Ну і для Фарса криза це серйозне випробування.
Таріко в Московії зірок з неба не хватає...чи зможе підставити плече?
Але також будем надіятись.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 25 лип, 2020 16:55
Bosstone написав:
Вопрос по календарю кешбека, если в смс только категория "книги", то по категориям "техника" и "одежда" кешбека не начислят?
только в той категории что указано в смс приглашении
Lost
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:44
Подскажите пожалуйста акция Календар Cash-back
Для всех, или только кому смс пришла? И с акцией Кльована вигода для КОКО КАРД они суммируются или нет?
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:52
anis написав:
Подскажите пожалуйста акция Календар Cash-back
Для всех, или только кому смс пришла?
И с акцией Кльована вигода для КОКО КАРД они суммируются или нет?
Як вони можуть сумуватись якщо це рiзнi кешбек програми для рiзних карток? До КоКо-кард Календар кешбек не має нiякого вiдношення
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
Повідомлень: 378
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Подякували: 91 раз.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:32
Alien ну че, если категории совпадут, то наверное и суммируется по итогу
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1709
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Подякував: 22 раз.
Подякували: 119 раз.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 16:23
omb А как они могут совпасть, если кредитка в банке может быть только одна? Разве что для старой кредитки и новой дебетки...
Vorlon
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Додано: Нед 26 лип, 2020 22:12
Квесторе_поверніться написав:
Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження.
Фарс 12,5% -онлайн
Конячники 13,35%.
Це все на рік.
Ви серйозно розглядаєте гривневі депозити під такі ставки із такими ризиками?
V2
4
Повідомлень: 6755
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1
1
Додано: Нед 26 лип, 2020 23:03
V2 написав: Квесторе_поверніться написав:
Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження.
Фарс 12,5% -онлайн
Конячники 13,35%.
Це все на рік.
Ви серйозно розглядаєте гривневі депозити під такі ставки із такими ризиками?
Від курсових ризиків нікуди не втікнути якщо депо нерозривні і в грн.
А Фонду для горнила світової кризи не жаль.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34192
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1714 раз.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 23:07
Квесторе_поверніться
правильно, надо поддержать экономику
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
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Додано: Пон 27 лип, 2020 04:05
V2 написав: Квесторе_поверніться написав:
Січовики - 13.5% від 20000, явно пилососять.
Мега -13% за Туду карту в навантаження.
Фарс 12,5% -онлайн
Конячники 13,35%.
Це все на рік.
Ви серйозно розглядаєте гривневі депозити під такі ставки із такими ризиками?
Это разве большие ставки? Разница с другими 1-2%
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0 Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
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