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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4178417941804181

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:42

Інформуємо Вас, що з 24.07.2020 р. набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні, що оформлюються або пролонгуються з 24.07.2020 р.

Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:

на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних,
на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.

ох и маневры у них :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні,


запутувати сліди теж треба вміти грамотно! :)
але юридично чотко
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:

на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних,
на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.

Это в оф. док-те тааак? Артисты :) Де ОфПред тута?! 8)
Мож не на 0.50%, а на 0.50пп
А то если таки на % то чет савсем малавата :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Это в оф. док-те тааак? Артисты Де ОфПред тута?!
Мож не на 0.50%, а на 0.50пп
А то если таки на % то чет савсем малавата

А что не так? Было, скажем, 12% на 367 дней, стало на 0,50% меньше, т.е. 11,50%. На 90 дней было 8,50%, увеличили на 0,50%, стало 9%. Все вроде сходится и всё понятно.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:24

  ingtrans написав:
  clientage написав:Это в оф. док-те тааак? Артисты Де ОфПред тута?!
Мож не на 0.50%, а на 0.50пп
А то если таки на % то чет савсем малавата

А что не так? Было, скажем, 12% на 367 дней, стало на 0,50% меньше, т.е. 11,50%. На 90 дней было 8,50%, увеличили на 0,50%, стало 9%. Все вроде сходится и всё понятно.

Ну по народному то оно так :) а вот, надеюсь, шо ОфПред то знает в чем тута прикол :)

ПС. Детки в школе с 5го класса учат "проценты". И они уже тада знают в чем прикол между:
- У Маши было 5 груш, а Петя отобрал у нее 20% её кол-ва. Скока груш у Маши осталось?
- У Тани было 5 груш, что составляет 50% от кол-ва груш у Маши. А Петя добавил Маше 20% её кол-ва. Скока груш стало у Маши, сколько это %% от груш у Тани? :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:36

clientage
Да то Вы уже придираетесь :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 13:47

  ingtrans написав:clientage
Да то Вы уже придираетесь :)

:)
Ооо, еще есть игра для взрослых!
Отам сразу прозреваешь!

Кантора https://moneyveo.ua/ обычно предлагает взять в кредит 10000 на ОДИН день под 1,7%
Но седня есть скидка 70%
Как думаете почем выйдет взять у них в кредит седня эти 10К на один день, неужели за 1,7-70 = -68,3%? :mrgreen:
Хотите попробовать? Могу дать Ссыль "Приведи друга", +300грн на картсчет за 1й кредит :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

1,7-70%=0,51% в день?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:05

  andreyiskra написав:1,7-70%=0,51% в день?

Да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

51 грн в день за 10К?
andreyiskra
 
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