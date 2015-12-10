Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 10:42
Інформуємо Вас, що з 24.07.2020 р. набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні, що оформлюються або пролонгуються з 24.07.2020 р.
Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:
на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних,
на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.
ох и маневры у них
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omb
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:45
omb написав:
набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні,
запутувати сліди теж треба вміти грамотно!
але юридично чотко
greenozon
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:03
omb написав:
Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:
на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних,
на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.
Это в оф. док-те тааак? Артисты
Де ОфПред тута?!
Мож не на 0.50%, а на 0.50пп
А то если таки на % то чет савсем малавата
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:20
clientage написав:
Это в оф. док-те тааак? Артисты Де ОфПред тута?!
Мож не на 0.50%, а на 0.50пп
А то если таки на % то чет савсем малавата
А что не так? Было, скажем, 12% на 367 дней, стало на 0,50% меньше, т.е. 11,50%. На 90 дней было 8,50%, увеличили на 0,50%, стало 9%. Все вроде сходится и всё понятно.
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ingtrans
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:24
ingtrans написав: clientage написав:
Это в оф. док-те тааак? Артисты Де ОфПред тута?!
Мож не на 0.50%, а на 0.50пп
А то если таки на % то чет савсем малавата
А что не так? Было, скажем, 12% на 367 дней, стало на 0,50% меньше, т.е. 11,50%. На 90 дней было 8,50%, увеличили на 0,50%, стало 9%. Все вроде сходится и всё понятно.
Ну по народному то оно так
а вот, надеюсь, шо ОфПред то знает в чем тута прикол
ПС. Детки в школе с 5го класса учат "проценты". И они уже тада знают в чем прикол между:
- У Маши было 5 груш, а Петя отобрал у нее 20% её кол-ва. Скока груш у Маши осталось?
- У Тани было 5 груш, что составляет 50% от кол-ва груш у Маши. А Петя добавил Маше 20% её кол-ва. Скока груш стало у Маши, сколько это %% от груш у Тани?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:47
ingtrans написав: clientage
Да то Вы уже придираетесь
Ооо, еще есть игра для взрослых!
Отам сразу прозреваешь!
Кантора
https://moneyveo.ua/
обычно предлагает взять в кредит 10000 на ОДИН день под 1,7%
Но седня есть скидка 70%
Как думаете почем выйдет взять у них в кредит седня эти 10К на один день, неужели за 1,7-70 = -68,3%?
Хотите попробовать? Могу дать Ссыль "Приведи друга", +300грн на картсчет за 1й кредит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:04
1,7-70%=0,51% в день?
andreyiskra
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:05
andreyiskra написав:
1,7-70%=0,51% в день?
Да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:05
51 грн в день за 10К?
andreyiskra
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