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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4179418041814182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:06

  omb написав:Інформуємо Вас, що з 24.07.2020 р. набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні, що оформлюються або пролонгуються з 24.07.2020 р.

Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:

на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних,
на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.

ох и маневры у них :)

Вже було тут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:08

  andreyiskra написав:51 грн в день за 10К?

агаа :) но 186,15% годовых
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 4179418041814182
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