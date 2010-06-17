omb написав:Інформуємо Вас, що з 24.07.2020 р. набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні, що оформлюються або пролонгуються з 24.07.2020 р.
Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:
на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних, на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних, на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних, на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.
ох и маневры у них
Вже було тут.
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omb написав:Квесторе_поверніться точно, не увидел что от 23.07 новость, спасибо за бдительность!
Нема за шо...12,5% в Фарсі тепер максимальний прОцент онлайн на рік. Будем чекати на ріст восени...а то тільки розмови про кризу...а вона щось дуже тихенько підкрадається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.