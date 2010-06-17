RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4179418041814182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:06

  omb написав:Інформуємо Вас, що з 24.07.2020 р. набувають чинності зміни до розмірів процентних ставок по строкових депозитах в гривні, що оформлюються або пролонгуються з 24.07.2020 р.

Відсоткова ставка зміниться в залежності від строку депозиту:

на строк 90 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 180 днів збільшиться на 0,50% річних,
на строк 367 днів зменшиться на 0,50% річних,
на строк 734 дні зменшиться на 1,75% річних.

ох и маневры у них :)

Вже було тут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34208
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:08

  andreyiskra написав:51 грн в день за 10К?

агаа :) но 186,15% годовых
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32009
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2542 раз.
Подякували: 3731 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:14

В этом месяце вынес из Форварда два "фонда", отдали без проблем, оставаться не уговаривали. Деньги заказывал заранее через "горячку". Киев.
kostya77
 
Повідомлень: 759
З нами з: 27.05.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:14

Квесторе_поверніться точно, не увидел что от 23.07 новость, спасибо за бдительность!
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:19

  omb написав:Квесторе_поверніться точно, не увидел что от 23.07 новость, спасибо за бдительность!

Нема за шо...12,5% в Фарсі тепер максимальний прОцент онлайн на рік.
Будем чекати на ріст восени...а то тільки розмови про кризу...а вона щось дуже тихенько підкрадається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34208
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:11

Квесторе_поверніться это да, будем ждать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:20

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться точно, не увидел что от 23.07 новость, спасибо за бдительность!

Нема за шо...12,5% в Фарсі тепер максимальний прОцент онлайн на рік.
Будем чекати на ріст восени...а то тільки розмови про кризу...а вона щось дуже тихенько підкрадається.

Ну коли криза попереджувати не будуть, просто виявиться, що літаки з валютою не долетіли ... чи ліміт 200$ в день :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10119
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:22

  Скупердяй написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:Квесторе_поверніться точно, не увидел что от 23.07 новость, спасибо за бдительность!

Нема за шо...12,5% в Фарсі тепер максимальний прОцент онлайн на рік.
Будем чекати на ріст восени...а то тільки розмови про кризу...а вона щось дуже тихенько підкрадається.

Ну коли криза попереджувати не будуть, просто виявиться, що літаки з валютою не долетіли ... чи ліміт 200$ в день :mrgreen:

Или вспомнят, что как раз обирались перейти на "новый процессинг" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12058
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7026 раз.
Подякували: 3191 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4179418041814182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Клиент_ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8804, 8805, 8806
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88058 10339232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 19:04
Ratatui
А-Банк 1 ... 1672, 1673, 1674
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16734 2325500
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 17:15
omb
Місто Банк 1 ... 77, 78, 79
Модератор » Чет 17 чер, 2010 15:16
787 152306
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 16:49
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88059)
27.07.2020 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.