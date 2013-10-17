Adast написав:Подскажите, если происходит технический овердрафт и за это начисляют комиссию - это косяк банка или клиента? Имеет ли смысл звонить в горячую линию?
Має сенс вияснити чому так сталось...і попросити сторно. В чому овер у Вас...якщо не секрет?
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Квесторе_поверніться написав:Має сенс вияснити чому так сталось...і попросити сторно. В чому овер у Вас...якщо не секрет?
Тут я протупил. В пятницу взял с помощью Моно пополнил кредитку на которой был ноль, а потом через Форвард перекинул часть на Альфу. В итоге он провёл перевод на Альфу ещё в пятницу, а само пополнение лишь в понедельник. Насчитало аж 8 гривен комиссии)
Квесторе_поверніться написав:Має сенс вияснити чому так сталось...і попросити сторно. В чому овер у Вас...якщо не секрет?
Тут я протупил. В пятницу взял с помощью Моно пополнил кредитку на которой был ноль, а потом через Форвард перекинул часть на Альфу. В итоге он провёл перевод на Альфу ещё в пятницу, а само пополнение лишь в понедельник. Насчитало аж 8 гривен комиссии)
Виглядає шо Фарсом було тягнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.