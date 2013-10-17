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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4180418141824183

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 06:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

stryzhko, аналогично, как описал Vorlon.

Зашёл в карту, нажал кнопку "Пополнить карту" > С карты другого банка > в списке "Карта списания" ввел реквизиты карты иностранного банка. Затем прошёл Visa Verify.

В моём случае с платёжной USD-карты Visa Electron Беларусбанка всё было успешно. :) До этого вытягивал через monobank в основном (с Привата порой не желало тянуть).

ps Если взять Приват, но где-то находил инфу, что карты не каждой страны система принимает.
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  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:35

Подскажите, если происходит технический овердрафт и за это начисляют комиссию - это косяк банка или клиента? Имеет ли смысл звонить в горячую линию?
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:29

  Adast написав:Подскажите, если происходит технический овердрафт и за это начисляют комиссию - это косяк банка или клиента? Имеет ли смысл звонить в горячую линию?

клиента конечно
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:48

  Adast написав:Подскажите, если происходит технический овердрафт и за это начисляют комиссию - это косяк банка или клиента? Имеет ли смысл звонить в горячую линию?

Має сенс вияснити чому так сталось...і попросити сторно.
В чому овер у Вас...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:53

  Квесторе_поверніться написав:Має сенс вияснити чому так сталось...і попросити сторно.
В чому овер у Вас...якщо не секрет?

Тут я протупил.
В пятницу взял с помощью Моно пополнил кредитку на которой был ноль, а потом через Форвард перекинул часть на Альфу. В итоге он провёл перевод на Альфу ещё в пятницу, а само пополнение лишь в понедельник. Насчитало аж 8 гривен комиссии)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:55

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Має сенс вияснити чому так сталось...і попросити сторно.
В чому овер у Вас...якщо не секрет?

Тут я протупил.
В пятницу взял с помощью Моно пополнил кредитку на которой был ноль, а потом через Форвард перекинул часть на Альфу. В итоге он провёл перевод на Альфу ещё в пятницу, а само пополнение лишь в понедельник. Насчитало аж 8 гривен комиссии)

Виглядає шо Фарсом було тягнути.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:02

  Квесторе_поверніться написав:Виглядає шо Фарсом було тягнути.

Всё верно. Либо же обратно с помощью Моно потянуть и кинуть на Альфу.
Тот случай когда сперва сделал, а потом подумал))
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:08

Adast бывает, много раз писали что лучше тянуть получателем
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  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:17

  Adast написав:
  Квесторе_поверніться написав:Має сенс вияснити чому так сталось...і попросити сторно.
В чому овер у Вас...якщо не секрет?

Тут я протупил.
В пятницу взял с помощью Моно пополнил кредитку на которой был ноль, а потом через Форвард перекинул часть на Альфу. В итоге он провёл перевод на Альфу ещё в пятницу, а само пополнение лишь в понедельник. Насчитало аж 8 гривен комиссии)

Нее, это не сторнируют (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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