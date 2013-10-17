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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4181418241834184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

новых кешбеков не слышно?
cohan
 
Повідомлень: 217
З нами з: 27.09.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:54

  cohan написав:новых кешбеков не слышно?

Рано еще
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1832
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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  #<1 ... 4181418241834184
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