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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:51
новых кешбеков не слышно?
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cohan
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Додано: Вів 28 лип, 2020 22:54
cohan написав:
новых кешбеков не слышно?
Рано еще
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ukrprom2014
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Вів 28 лип, 2020 23:09
rollo