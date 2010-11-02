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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4181418241834184

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:51

Re: Форвард Банк Forward Bank

новых кешбеков не слышно?
cohan
 
Повідомлень: 217
З нами з: 27.09.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:54

  cohan написав:новых кешбеков не слышно?

Рано еще
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:39

  omb написав:Adast бывает, много раз писали что лучше тянуть получателем

Не всегда. К примеру тянул ньюкартой от котобанка две тгрн, так зачислилось в пределах получаса, хотя у котобанка сняли ж сразу.... Толкал из котобанка на ньюкарту, пришли в течении минуты, аж за ухо себя ущипнул, вдруг сплю.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 835
З нами з: 27.05.15
Подякував: 149 раз.
Подякували: 140 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:36

  swan forever написав:
  omb написав:Adast бывает, много раз писали что лучше тянуть получателем

Не всегда. К примеру тянул ньюкартой от котобанка две тгрн, так зачислилось в пределах получаса, хотя у котобанка сняли ж сразу.... Толкал из котобанка на ньюкарту, пришли в течении минуты, аж за ухо себя ущипнул, вдруг сплю.
Жодного разу не було проблем з щарахуванеям тягнкчкою Уксiбу. Це хiба що потрапити на технологiчнi роботи про якi вони щавчасно повiдомляють. З iншого боку якщо вибiр стоîть що важливiше - не потрапити на овердрпфт чи мати доступ до своîх грошей на 2 години ранiше, то думаю, що бiльшiсть обере перше.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 380
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 09:37

swan forever это да, только надо помнить, что в некоторых банках попадешь на овердрафт :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 08.04.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 119 раз.
 
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