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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:51
Re: Форвард Банк Forward Bank
новых кешбеков не слышно?
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:54
Додано: Сер 29 лип, 2020 08:39
Не всегда. К примеру тянул ньюкартой от котобанка две тгрн, так зачислилось в пределах получаса, хотя у котобанка сняли ж сразу.... Толкал из котобанка на ньюкарту, пришли в течении минуты, аж за ухо себя ущипнул, вдруг сплю.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 29 лип, 2020 09:36
Жодного разу не було проблем з щарахуванеям тягнкчкою Уксiбу. Це хiба що потрапити на технологiчнi роботи про якi вони щавчасно повiдомляють. З iншого боку якщо вибiр стоîть що важливiше - не потрапити на овердрпфт чи мати доступ до своîх грошей на 2 години ранiше, то думаю, що бiльшiсть обере перше.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Сер 29 лип, 2020 09:37
swan forever это да, только надо помнить, что в некоторых банках попадешь на овердрафт
Кешбечные карты!
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