Але можливо...для пенсіонерів що не користуються смартфоном. В Шаромиги по Відсоточці+ відключити ніззя.
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Т.е. мне нужна карта - КОКО КАРД (Дебетова картка)? https://forward-bank.com/cards/koko-debit/ в тарифах написано что если на счету меньше 1000 грн то будет комиссия 15 грн в месяц. Если открываешь депозит выше 1000 грн то условие будет выполнено и комиссию платить не нужно? Спасибо за информацию по смс. Просто включаю пуш и все будет без оплаты по смс!
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alex2013a90 написав:Т.е. мне нужна карта - КОКО КАРД (Дебетова картка)? https://forward-bank.com/cards/koko-debit/ в тарифах написано что если на счету меньше 1000 грн то будет комиссия 15 грн в месяц. Если открываешь депозит выше 1000 грн то условие будет выполнено и комиссию платить не нужно?
Нi, щоб не було плати треба тримати саме на кaртцi 1000 постiйно. На них нараховуватиметься 15% рiчних. Втiм поки форвард стягнення плати постiйно вiдтермiновує. З моменту введення картки ще жодного разу плата за вiдсутнiсть 1000 не застосовувалась. На стогоднi îî введення вiдтермiновано здається до осенi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
alex2013a90 написав:Т.е. мне нужна карта - КОКО КАРД (Дебетова картка)? https://forward-bank.com/cards/koko-debit/ в тарифах написано что если на счету меньше 1000 грн то будет комиссия 15 грн в месяц. Если открываешь депозит выше 1000 грн то условие будет выполнено и комиссию платить не нужно? Спасибо за информацию по смс. Просто включаю пуш и все будет без оплаты по смс!
Да, но и попросить Кердитку КОКО тоже не помешает. Последние несколько месяцев комиссию за <1000грн. не снимаю, думаю эта акция будет и дальше.
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