RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4183418441854186>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:08

  Vorlon написав:
  alex2013a90 написав:смс банкинг отключаю сразу

Тупо и глупо. Во всяком случае здесь.

глупо платить 5 грн за смски, умно не платить и получать push
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 19.04.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  alex2013a90 написав:глупо платить 5 грн за смски, умно не платить и получать push

Но чтобы умно не платить и получать push, нужно чтобы смски были включены. Иначе не будет push.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:10

  Vorlon написав:
  alex2013a90 написав:смс банкинг отключаю сразу

Тупо и глупо. Во всяком случае здесь.

Але можливо...для пенсіонерів що не користуються смартфоном.
В Шаромиги по Відсоточці+ відключити ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34220
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:13

  ingtrans написав:
  alex2013a90 написав:глупо платить 5 грн за смски, умно не платить и получать push

Но чтобы умно не платить и получать push, нужно чтобы смски были включены. Иначе не будет push.

в смысле 1 раз включить смс, - включить push - приходит код авторизации - авторизуюсь - смс отключены?
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 19.04.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  alex2013a90 написав:в смысле 1 раз включить смс, - включить push - приходит код авторизации - авторизуюсь - смс отключены?

Смс не нужно отключать, нужно просто включить push в приложении.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:17

  alex2013a90 написав:
  ingtrans написав:
  alex2013a90 написав:глупо платить 5 грн за смски, умно не платить и получать push

Но чтобы умно не платить и получать push, нужно чтобы смски были включены. Иначе не будет push.

в смысле 1 раз включить смс, - включить push - приходит код авторизации - авторизуюсь - смс отключены?

Пiсля активацiî пушiв статус iформування - увiмкнено, а статус смс - вимкнено
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 384
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Т.е. мне нужна карта - КОКО КАРД (Дебетова картка)?
https://forward-bank.com/cards/koko-debit/
в тарифах написано что если на счету меньше 1000 грн то будет комиссия 15 грн в месяц.
Если открываешь депозит выше 1000 грн то условие будет выполнено и комиссию платить не нужно?
Спасибо за информацию по смс. Просто включаю пуш и все будет без оплаты по смс!
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
Аватар користувача
 
Повідомлень: 147
З нами з: 19.04.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:25

  alex2013a90 написав:Т.е. мне нужна карта - КОКО КАРД (Дебетова картка)?
https://forward-bank.com/cards/koko-debit/
в тарифах написано что если на счету меньше 1000 грн то будет комиссия 15 грн в месяц.
Если открываешь депозит выше 1000 грн то условие будет выполнено и комиссию платить не нужно?

Нi, щоб не було плати треба тримати саме на кaртцi 1000 постiйно. На них нараховуватиметься 15% рiчних. Втiм поки форвард стягнення плати постiйно вiдтермiновує. З моменту введення картки ще жодного разу плата за вiдсутнiсть 1000 не застосовувалась. На стогоднi îî введення вiдтермiновано здається до осенi
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 384
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:25

  alex2013a90 написав:Спасибо за информацию по смс. Просто включаю пуш и все будет без оплаты по смс!

Саме так
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 384
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:44

  alex2013a90 написав:Т.е. мне нужна карта - КОКО КАРД (Дебетова картка)?
https://forward-bank.com/cards/koko-debit/
в тарифах написано что если на счету меньше 1000 грн то будет комиссия 15 грн в месяц.
Если открываешь депозит выше 1000 грн то условие будет выполнено и комиссию платить не нужно?
Спасибо за информацию по смс. Просто включаю пуш и все будет без оплаты по смс!

Да, но и попросить Кердитку КОКО тоже не помешает.
Последние несколько месяцев комиссию за <1000грн. не снимаю, думаю эта акция будет и дальше.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1838
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4183418441854186>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, lara_08, omb, ramaz, Vorlon, Кочевник і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1839, 1840, 1841
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18408 2581432
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 11:16
Vorlon
Альфа-Банк 1 ... 8811, 8812, 8813
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88125 10346780
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 10:58
Vorlon
ОКСІ БАНК 1 ... 67, 68, 69
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
683 94749
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 10:47
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2870)
29.07.2020 11:14
Идея Банк (18407)
29.07.2020 11:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.