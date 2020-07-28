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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:15
alex2013a90 правильно говорят, что оформляй обе, на дебетке держишь 15к под 15%, а кредитку используешь или как кредитку или как хранение под 12%, что очень выгодно
Кешбечные карты!
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:34
В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
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