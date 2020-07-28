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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:15
alex2013a90 правильно говорят, что оформляй обе, на дебетке держишь 15к под 15%, а кредитку используешь или как кредитку или как хранение под 12%, что очень выгодно
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:34
В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
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mustbe
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:44
mustbe
Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:24
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
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- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:31
anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?
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lel
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:33
Vorlon написав:
Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.
Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
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mustbe
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:34
lel написав: anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?
Если в пятницу - то только толкать
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mustbe
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:56
mustbe написав:
В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Отличная напоминалка
правда я тож склоняюсь к пятнице
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 29 лип, 2020 14:13
Є все таки люди які онлайн до 12.5 прОцентів гривню хомячать.
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