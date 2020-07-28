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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4183418441854186

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:15

alex2013a90 правильно говорят, что оформляй обе, на дебетке держишь 15к под 15%, а кредитку используешь или как кредитку или как хранение под 12%, что очень выгодно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1723
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Подякував: 22 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:34

В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:44

mustbe
Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:33

  Vorlon написав:Ну это можно и в пятницу сделать в приложении.

Как по мне - лучше сегодня вытащить, чем в пятницу вытолкать.
Но то таке
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:34

  lel написав:
anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?

Если в пятницу - то только толкать
mustbe
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Повідомлень: 4540
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:56

  mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Отличная напоминалка :) правда я тож склоняюсь к пятнице :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:13

Є все таки люди які онлайн до 12.5 прОцентів гривню хомячать. :wink:
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Квесторе_поверніться
 
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