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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4184418541864187

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:16

Квесторе_поверніться на каждый товар свой купец :)
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  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:28

  lel написав:
anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?

153.83 в Пт. 31го толкаю на Моню 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:33

clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:40

а че на моню, на кредитку, там 12 :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:47

  Vorlon написав:clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа :D

Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп :)
Но думаю будет 148,87 :wink:

  v57 написав:а че на моню, на кредитку, там 12 :)

у меня на кредитке минуса, я шмотки спортивные покупал :P
А на Моне усигда +, там я ток кансервов своему коте закупил на все лето
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32029
З нами з: 08.12.07
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  #<1 ... 4184418541864187
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