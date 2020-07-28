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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:16
Квесторе_поверніться
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omb
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:28
lel написав: anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?
153.83 в Пт. 31го толкаю на Моню
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:33
clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:40
а че на моню, на кредитку, там 12
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v57
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:47
Vorlon написав:clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа
Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп
Но думаю будет 148,87
v57 написав:
а че на моню, на кредитку, там 12
у меня на кредитке минуса, я шмотки спортивные покупал
А на Моне усигда +, там я ток кансервов своему коте закупил на все лето
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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