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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:16
Квесторе_поверніться
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omb
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:28
lel написав: anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?
153.83 в Пт. 31го толкаю на Моню
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:33
clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:40
а че на моню, на кредитку, там 12
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v57
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:47
Vorlon написав:clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа
Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп
Но думаю будет 148,87
v57 написав:
а че на моню, на кредитку, там 12
у меня на кредитке минуса, я шмотки спортивные покупал
А на Моне усигда +, там я ток кансервов своему коте закупил на все лето
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 29 лип, 2020 20:22
clientage написав:
153.83 в Пт. 31го толкаю на Моню
А я не понял почему все как мантру повторяют сумму 153,83.
Разве не 153,41? Этот год високосный и для расчетов следует использовать 366, а не 365 дней. Не?
50 грн./100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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