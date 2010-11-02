clientage А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа
Vorlon написав:clientage А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа
Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп Но думаю будет 148,87
v57 написав:а че на моню, на кредитку, там 12
у меня на кредитке минуса, я шмотки спортивные покупал А на Моне усигда +, там я ток кансервов своему коте закупил на все лето
Forward Bank оновив програму лояльності «Кльована вигода» та додав в Інтернет-банку Forward online нову опцію – Кешбек.
Отже, з 01.08.2020 р. учасники акції «Кльована вигода» зможуть самостійно в Forward online вибирати категорії, за якими буде нараховуватись Кешбек. На початку кожного місяця буде доступно 6 категорій програми лояльності, з яких потрібно вибрати 3. Кешбек буде нараховуватись одразу після обрання та підтвердження вибраних категорій. Сума кешбеку за здійснену безготівкову операцію зразу відображатиметься в Інтернет-банку.
Для користування оновленою функцією Інтернет-банку Forward online на мобільному пристрої, потрібно оновити додаток в App Store/Play Market. Оновлення будуть доступні з 01.08.2020 р.