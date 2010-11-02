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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4185418641874188>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:16

Квесторе_поверніться на каждый товар свой купец :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:28

  lel написав:
anis написав:
mustbe написав:В связи с концом месяца - вынес со всех своих кокошек по 200грн, осталось по 14800.
Рекомендую
Это вы погорячились 50грн лишних скинули
В этом месяце будет мах 153.83.
Их надо в пятницу толкать Форвардом или тянуть др. приложениями?

153.83 в Пт. 31го толкаю на Моню 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:33

clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:40

а че на моню, на кредитку, там 12 :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:47

  Vorlon написав:clientage
А если с одной копейкой не угадаете? У меня по трём картам всегда немного разные суммы, тем более бывает движение в течение месяца. Поэтому тоже округляю до 200 гривен - удобно и нравятся целые числа :D

Нее, ну то расчетная макс. величина, я чуток задумаюсь еще и тож округлю до... 85коп :)
Но думаю будет 148,87 :wink:

  v57 написав:а че на моню, на кредитку, там 12 :)

у меня на кредитке минуса, я шмотки спортивные покупал :P
А на Моне усигда +, там я ток кансервов своему коте закупил на все лето
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 20:22

  clientage написав:153.83 в Пт. 31го толкаю на Моню 8)
А я не понял почему все как мантру повторяют сумму 153,83.
Разве не 153,41? Этот год високосный и для расчетов следует использовать 366, а не 365 дней. Не?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:31

Зустрічайте оновлену «Кльовану вигоду» в Інтернет-банку Forward online!

Forward Bank оновив програму лояльності «Кльована вигода» та додав в Інтернет-банку Forward online нову опцію – Кешбек.

Отже, з 01.08.2020 р. учасники акції «Кльована вигода» зможуть самостійно в Forward online вибирати категорії, за якими буде нараховуватись Кешбек. На початку кожного місяця буде доступно 6 категорій програми лояльності, з яких потрібно вибрати 3. Кешбек буде нараховуватись одразу після обрання та підтвердження вибраних категорій. Сума кешбеку за здійснену безготівкову операцію зразу відображатиметься в Інтернет-банку.

Для користування оновленою функцією Інтернет-банку Forward online на мобільному пристрої, потрібно оновити додаток в App Store/Play Market. Оновлення будуть доступні з 01.08.2020 р.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:34

Vorlon,
От это добрая весть)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:35

Перелік категорій для кожного з учасників може відрізнятись.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:36

Покращення завезли ) тепер можна буде обрати оптимальні категорії щоб спробувати уникнути конфліктів між категоріями кешбеків різних банків ))

Раз в мобільному додатку буде новий розділ Кешбек то може завезуть і відображення скільки кешбеку накопилось?) Надіюсь)
Востаннє редагувалось miltador в Сер 29 лип, 2020 22:39, всього редагувалось 1 раз.
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miltador
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