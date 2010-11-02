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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4185418641874188

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:38

Главное, чтобы % нормальный был, а не как у Аллы 1-2%. :)
Striker
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Повідомлень: 814
З нами з: 15.02.20
Подякував: 66 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 22:40

Нарахування бонусів активується з моменту вибору та підтвердження Клієнтом категорій у Forward Online(WEB-версія та мобільний Додаток). Дата вибору та підтвердження Категорій відображена у Forward Online (WEB-версія та мобільний Додаток).

Сума бонусів розраховується Банком після обробки операцій і зараховується на Бонусний рахунок Клієнта. При розрахунку Бонусів, сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної категорії.

Сума бонусів округлюється по правилу округлення простих чисел, і така сума нараховується клієнту на бонусний рахунок.

Клієнт може використати нараховану суму бонусів накопичивши не менше ніж 100 бонусів.

Виплата Бонусів Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України, шляхом їх зарахування на Рахунок Клієнта по запиту Клієнта.

Банк може в односторонньому порядку відмовитись від нарахування винагороди та/або виплати за Безготівкові Операції за Програмою «Кльована вигода», без повідомлення причин такої відмови.

Банк має право зупиняти нарахування та виплату бонусу за власною ініціативою. Банк має право без попередження Клієнта анулювати нараховані Клієнту Бонуси в разі виявлення випадків зловживання та/або порушення Клієнтом Правил Програми лояльності, або помилкового нарахування Бонусів. У випадку, якщо нараховані в результаті зловживання Бонуси були зараховані на поточний рахунок Клієнта, останній доручає Банку здійснити повернення зарахованих коштів (з урахуванням сплачених до бюджету податків) шляхом їх безакцептного (договірного) списання Банком з будь-якого поточного рахунку Клієнта.

Бонуси активні протягом 3 (трьох) років з моменту їх зарахування на Бонусний рахунок. Невикористані Клієнтом Бонуси після закінчення вказаного періоду анулюються.
Vorlon
 
Повідомлень: 8637
З нами з: 14.06.13
Подякував: 423 раз.
Подякували: 891 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 23:05

Лепота! Лишь бы проценты не стали резать...

  Vorlon написав:
Перелік категорій для кожного з учасників може відрізнятись.

Ну да, куда же без этого...
Adast
 
Повідомлень: 105
З нами з: 04.06.20
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  #<1 ... 4185418641874188
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