omb написав:Adast все зависит от %, укрсиб с его 5% чистыми непросто переплюнуть
нереально переплюнуть!
Та лана. Нереально переплюнуть в таком случае симу, которая до ноября 2018 года на комуналь начисляла при оплате инфиней 7% чистыми. И лимит кэшбека в месяц был не 500 грн. а 1750. Так что было бы желание - переплюнуть можно. Тем более что именно сейчас нью карды имеют кэшбек программу всего на год
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
omb написав:Flamingo то платная карта и вы ее сравниваете с бесплатной
1. Изначально критерии сравнения определены не были. Поэтому сравнивать считаю можно любые карты с кэшбеком. 2. Если вы не знаете, то инфиню в симе тоже можно было бесплатно получить. Или за одну грн. 3. Опять таки бесплатность вещь относительная. Та же нью кард по сути до лета не была чисто бесплатной, поскольку такая важная весчь как смс информирование было платным. А та же платность приваток симы при нужном подходе отбивалась за месяц после чего уже чисто рубался кэш
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0