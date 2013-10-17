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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4187418841894190>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:13

  greenozon написав:
  omb написав:Adast все зависит от %, укрсиб с его 5% чистыми непросто переплюнуть


нереально переплюнуть!

Та лана. Нереально переплюнуть в таком случае симу, которая до ноября 2018 года на комуналь начисляла при оплате инфиней 7% чистыми. И лимит кэшбека в месяц был не 500 грн. а 1750. Так что было бы желание - переплюнуть можно. Тем более что именно сейчас нью карды имеют кэшбек программу всего на год
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:22

Flamingo и что надо было сделать, чтобы ее получить? :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:25

  omb написав:Flamingo и что надо было сделать, чтобы ее получить? :)

Так уже всё, прикрыли лавочку)
Adast
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:37

  omb написав:Flamingo и что надо было сделать, чтобы ее получить? :)

Зарегить свою визу инфиню в проге эксим бонус. Но это уже в прошлом
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4748
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
  omb написав:Adast все зависит от %, укрсиб с его 5% чистыми непросто переплюнуть


нереально переплюнуть!
Не всем возможно получить ньюкард, поэтому очень даже реально.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:56

Flamingo то платная карта и вы ее сравниваете с бесплатной
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:в таком случае симу, которая до ноября 2018 года на комуналь начисляла при оплате инфиней 7% чистыми.


о сладкая история... былая даль!

файно було! гарно погуляли :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:07

  omb написав:Flamingo то платная карта и вы ее сравниваете с бесплатной

1. Изначально критерии сравнения определены не были. Поэтому сравнивать считаю можно любые карты с кэшбеком.
2. Если вы не знаете, то инфиню в симе тоже можно было бесплатно получить. Или за одну грн.
3. Опять таки бесплатность вещь относительная. Та же нью кард по сути до лета не была чисто бесплатной, поскольку такая важная весчь как смс информирование было платным. А та же платность приваток симы при нужном подходе отбивалась за месяц после чего уже чисто рубался кэш
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Зустрічайте оновлену «Кльовану вигоду» в Інтернет-банку Forward online!
Forward Bank оновив програму лояльності «Кльована вигода» та додав в Інтернет-банку Forward online нову опцію – Кешбек.

Отже, з 01.08.2020 р. учасники акції «Кльована вигода» зможуть самостійно в Forward online вибирати категорії, за якими буде нараховуватись Кешбек. На початку кожного місяця буде доступно 6 категорій програми лояльності, з яких потрібно вибрати 3. Кешбек буде нараховуватись одразу після обрання та підтвердження вибраних категорій. Сума кешбеку за здійснену безготівкову операцію зразу відображатиметься в Інтернет-банку.

Для користування оновленою функцією Інтернет-банку Forward online на мобільному пристрої, потрібно оновити додаток в App Store/Play Market. Оновлення будуть доступні з 01.08.2020 р.

Ми піклуємося про Вас та бажаємо Вам приємних покупок з «Кльованою вигодою»! Користуйтеся Forward online з задоволенням!
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Да уже все ждём!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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