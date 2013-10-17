|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:47
maxstar вже запостили і обсудили на минулих сторінках. Чи Ви тему не читаєте?
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:51
Flamingo я смотрел год назад, там надо было нормально денег отвалить за нее, плату 15 грн в месяц можно было и отключить
Кешбечные карты!
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:34
1. Неможливо прочитати...
2. Куди Кисіль злиняв?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:35
Дело в том что в разное время карты по разному выпускались. Плюс были разные тарифные планы - приватный, зарплатный, депозитный. Кто успел тот оформил карту практически на шару. Но предлагаю закончить оффтоп - проглого не вернешь - жить нвдо настоящим.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 30 лип, 2020 13:46
На гілку Сіми.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:17
Лично я сижу на 19% до 24 декабря.
Вклад Альтернативный, открытый два года назад
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:18
Flamingo я подозревал, что была халява...но тогда не следил за этим банком
Кешбечные карты!
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:23
А до чого тут Фарс?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:26
Так це не тільки про Фарс мова...мабуть.
А тут під 18% ще більше року юзаються.
Але ж ніхто валютного курсу не знає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, guntherhouse777, killer bees, Monk23, vitaliy1111, Vorlon і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|