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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4187418841894190

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:47

maxstar вже запостили і обсудили на минулих сторінках. Чи Ви тему не читаєте?
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:51

Flamingo я смотрел год назад, там надо было нормально денег отвалить за нее, плату 15 грн в месяц можно было и отключить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1733
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:34

https://www.forward-bank.com/about/reco ... m_zvit.pdf
1. Неможливо прочитати...
2. Куди Кисіль злиняв?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:35

  omb написав:Flamingo я смотрел год назад, там надо было нормально денег отвалить за нее, плату 15 грн в месяц можно было и отключить

Дело в том что в разное время карты по разному выпускались. Плюс были разные тарифные планы - приватный, зарплатный, депозитный. Кто успел тот оформил карту практически на шару. Но предлагаю закончить оффтоп - проглого не вернешь - жить нвдо настоящим.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:46

  Flamingo написав:
  omb написав:Flamingo я смотрел год назад, там надо было нормально денег отвалить за нее, плату 15 грн в месяц можно было и отключить

Дело в том что в разное время карты по разному выпускались. Плюс были разные тарифные планы - приватный, зарплатный, депозитный. Кто успел тот оформил карту практически на шару. Но предлагаю закончить оффтоп - проглого не вернешь - жить нвдо настоящим.

На гілку Сіми.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:17

  anis написав:Ещё рано ещё все на 18,5 сидят!

Лично я сижу на 19% до 24 декабря.
Вклад Альтернативный, открытый два года назад
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:18

Flamingo я подозревал, что была халява...но тогда не следил за этим банком
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:23

  omb написав:Flamingo я подозревал, что была халява...но тогда не следил за этим банком

А до чого тут Фарс?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:26

  lubopytnaya написав:
  anis написав:Ещё рано ещё все на 18,5 сидят!

Лично я сижу на 19% до 24 декабря.
Вклад Альтернативный, открытый два года назад

Так це не тільки про Фарс мова...мабуть.
А тут під 18% ще більше року юзаються.
Але ж ніхто валютного курсу не знає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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