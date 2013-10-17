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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 11:47
maxstar вже запостили і обсудили на минулих сторінках. Чи Ви тему не читаєте?
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:51
Flamingo я смотрел год назад, там надо было нормально денег отвалить за нее, плату 15 грн в месяц можно было и отключить
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:34
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:35
omb написав:Flamingo
я смотрел год назад, там надо было нормально денег отвалить за нее, плату 15 грн в месяц можно было и отключить
Дело в том что в разное время карты по разному выпускались. Плюс были разные тарифные планы - приватный, зарплатный, депозитный. Кто успел тот оформил карту практически на шару. Но предлагаю закончить оффтоп - проглого не вернешь - жить нвдо настоящим.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:46
Flamingo написав: omb написав:Flamingo
я смотрел год назад, там надо было нормально денег отвалить за нее, плату 15 грн в месяц можно было и отключить
Дело в том что в разное время карты по разному выпускались. Плюс были разные тарифные планы - приватный, зарплатный, депозитный. Кто успел тот оформил карту практически на шару. Но предлагаю закончить оффтоп - проглого не вернешь - жить нвдо настоящим.
На гілку Сіми.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:17
anis написав:
Ещё рано
ещё все на 18,5 сидят!
Лично я сижу на 19% до 24 декабря.
Вклад Альтернативный, открытый два года назад
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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1
Додано: Чет 30 лип, 2020 14:18
Flamingo я подозревал, что была халява...но тогда не следил за этим банком
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:23
omb написав:Flamingo
я подозревал, что была халява...но тогда не следил за этим банком
А до чого тут Фарс?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:26
lubopytnaya написав: anis написав:
Ещё рано
ещё все на 18,5 сидят!
Лично я сижу на 19% до 24 декабря.
Вклад Альтернативный, открытый два года назад
Так це не тільки про Фарс мова...мабуть.
А тут під 18% ще більше року юзаються.
Але ж ніхто валютного курсу не знає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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