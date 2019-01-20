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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26
За другий квартал банка записала себе в збиткові.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:30
Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
С этой банкой в плане важных платежей лучше не связываться
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:37
Можна за реквізитами в ІБ...платіжне доручення в відділенні з штампом на наступний день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:41
Квесторе_поверніться
Тут важна скорость проводки, чтобы таможня быстрее видела платеж. Квиташка не особо нужна.
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:44
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