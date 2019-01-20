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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4188418941904191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26

За другий квартал банка записала себе в збиткові.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34251
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:30

Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?
vcy
 
Повідомлень: 71
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

С этой банкой в плане важных платежей лучше не связываться
бульбик
 
Повідомлень: 682
З нами з: 21.05.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:37

  vcy написав:Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?

Можна за реквізитами в ІБ...платіжне доручення в відділенні з штампом на наступний день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34251
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:41

Квесторе_поверніться
Тут важна скорость проводки, чтобы таможня быстрее видела платеж. Квиташка не особо нужна.
vcy
 
Повідомлень: 71
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:44

  бульбик написав:С этой банкой в плане важных платежей лучше не связываться
Кого порекомендуете?
vcy
 
Повідомлень: 71
З нами з: 07.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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