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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4188418941904191

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 455
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 455
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26

За другий квартал банка записала себе в збиткові.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34252
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:30

Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?
vcy
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

С этой банкой в плане важных платежей лучше не связываться
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:37

  vcy написав:Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?

Можна за реквізитами в ІБ...платіжне доручення в відділенні з штампом на наступний день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34252
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:41

Квесторе_поверніться
Тут важна скорость проводки, чтобы таможня быстрее видела платеж. Квиташка не особо нужна.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:44

  бульбик написав:С этой банкой в плане важных платежей лучше не связываться
Кого порекомендуете?
vcy
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:46

  vcy написав:Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?
Смотрю пару каналов в ютубе по пригонщикам, они все платят приватом и горя не знают.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

Скажіть, а КБ тутечки за датою авторизації ж рахують, вірно? Ну якщо до 8-го числа встигають провести за рахунком?

Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:38

kreuz
Именно!
Vorlon
 
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Подякував: 423 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:08

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:
  Flamingo написав:после 22:00

Может это недавно - раньше такое было точно следующим.


9 (или 10 июня). когда шаромыга устроил "ночь длинных ножей.
Но каждый кто сомневается может потестить - гривеньку ротянуть и по выписке потом посмотреть. Я на истину в последней инстанции не претендую - просто написал свой опыт. Может то и глюк, а может что и изменилось. Кто потестит - пусть выкладет результаты - будем знать точнее

Спробував був потягнути Форвардом на кредитну Кокоху о 20:58 пару гривняків, провели наступним днем по рахунку. Може з дебеткою інакше?

Доречі, маю РД 16-го, платив кредиткою 7-го, погасив 8-го і 10-го, платив ще 10-го, погасив за рахунком 16-го, мав плюс на залишку, але все одно виставили 15 копійок процентів по кредиту. Хіба тут взагалі немає грейсу? Чи що я зробив не так?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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З нами з: 10.12.07
Подякував: 139 раз.
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