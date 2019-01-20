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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:26
За другий квартал банка записала себе в збиткові.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:30
Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?
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vcy
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:32
С этой банкой в плане важных платежей лучше не связываться
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бульбик
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:37
vcy написав:
Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?
Можна за реквізитами в ІБ...платіжне доручення в відділенні з штампом на наступний день.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:41
Квесторе_поверніться
Тут важна скорость проводки, чтобы таможня быстрее видела платеж. Квиташка не особо нужна.
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vcy
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Додано: Чет 30 лип, 2020 16:44
бульбик написав:
С этой банкой в плане важных платежей лучше не связываться
Кого порекомендуете?
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vcy
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Додано: Чет 30 лип, 2020 19:46
vcy написав:
Комрады, прошу вашего мнения и совета. Выбираю способ оплаты на казначейство за растаможку машины, в свете введенных ограничений, лимитов и рисков связанных с фин.моном стоит этот платеж отправить отсюда(с текущего например). Важна скорость зачисления или все таки примат?
Смотрю пару каналов в ютубе по пригонщикам, они все платят приватом и горя не знают.
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:38
Скажіть, а КБ тутечки за датою авторизації ж рахують, вірно? Ну якщо до 8-го числа встигають провести за рахунком?
Дякую.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:38
kreuz
Именно!
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Vorlon
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:08
Flamingo написав: Vorlon написав: Flamingo написав:
после 22:00
Может это недавно - раньше такое было точно следующим.
9 (или 10 июня). когда шаромыга устроил "ночь длинных ножей.
Но каждый кто сомневается может потестить - гривеньку ротянуть и по выписке потом посмотреть. Я на истину в последней инстанции не претендую - просто написал свой опыт. Может то и глюк, а может что и изменилось. Кто потестит - пусть выкладет результаты - будем знать точнее
Спробував був потягнути Форвардом на кредитну Кокоху о 20:58 пару гривняків, провели наступним днем по рахунку. Може з дебеткою інакше?
Доречі, маю РД 16-го, платив кредиткою 7-го, погасив 8-го і 10-го, платив ще 10-го, погасив за рахунком 16-го, мав плюс на залишку, але все одно виставили 15 копійок процентів по кредиту. Хіба тут взагалі немає грейсу? Чи що я зробив не так?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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